POL-DA: Groß-Gerau: Drei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo
Groß-Gerau (ots)
Drei auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof in Dornberg abgestellte Autos gerieten in der Nacht zum Sonntag (28.12.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen jeweils durch das Zerstören von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und durchsuchten die Autos. Es wurde allerdings in keinem Fall etwas entwendet.
Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell