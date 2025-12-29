PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Drei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Groß-Gerau (ots)

Drei auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof in Dornberg abgestellte Autos gerieten in der Nacht zum Sonntag (28.12.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen jeweils durch das Zerstören von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und durchsuchten die Autos. Es wurde allerdings in keinem Fall etwas entwendet.

Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

