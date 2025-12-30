Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (29.12.), wurde im Bereich der Rüdesheimer Straße ein blauer Motorroller der Marke Piaggio gestohlen. Der Roller, versehen mit dem Versicherungskennzeichen 930 KKO, stand in einem Hinterhof und wurde zwischen 20 und 22.30 Uhr entwendet.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

