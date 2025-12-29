Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen dem 18.12.2025 und 19.12.2025 wurde in der Straße "Im Bachemark" in Heppenheim eine Gartenzaunmauer, vermutlich durch ein Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

