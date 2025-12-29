PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrüche in zwei Kioske/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Mittwoch (24.12.) und Samstag (27.12.) in ein Kiosk in der Kaiserstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zunächst gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum und entwendeten anschließend etwa 150 Stangen Zigaretten sowie Münzgeld. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren tausend Euro. Zudem geriet in der Nacht zum Sonntag (28.12.), gegen 3.30 Uhr, ein Kiosk in der Bürstädter Straße ins Visier von Einbrechern. Nach Auslösung der Alarmanlage flüchteten die ungebetenen Besucher aber ohne Beute vom Tatort. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Wer hat in den Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

