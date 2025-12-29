PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Kripo ermittelt nach Einbrüchen
Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots)

Kriminelle gelangten am Samstagabend (27.12.) zwischen 17.30 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hinterweg. Hierfür beschädigten die Täter ein Fenster und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die noch unbekannten Diebe unbemerkt mit Schmuck und Bargeld.

In der Nacht zum Montag (29.12.) beschädigten Kriminelle gegen 3 Uhr das Schloss eines Containers in der Rudolf-Diesel-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter Feuerwerk entwendet haben und geflüchtet sein.

Hinweise zu dem Sachverhalt im Hinterweg werden vom Kommissariat 21/22 und zum Vorfall in der Rudolf-Diesel-Straße vom Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

