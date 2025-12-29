Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Griesheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (27.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten im Nordend ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

