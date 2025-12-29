PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Griesheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (27.12.), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.15 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten im Nordend ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Anwohner oder Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

