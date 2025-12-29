Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim/Bensheim: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

Heppenheim/Bensheim (ots)

Am Freitag (26.12.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Heppenheim und Bensheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (25.12.) und Freitagmittag (26.12.) gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Reihenhaus in der Luise-Otto-Straße in Heppenheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Zudem brachen Unbekannte über die Terrassentür in ein Wohnhaus im Unterweg in Auerbach ein. Hier wurde Schmuck erbeutet. Diese Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

