POL-DA: Viernheim: Autoaufbruch auf Parkplatz
Viernheim (ots)
In der Nacht zum Samstag (27.12.) wurde ein Kundenparkplatz in der Janusz-Korczak-Allee zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21.00 und 7.40 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten schwarzen Ford. Ob aus dem Fahrzeuginnenraum etwas entwendet wurde ist noch unklar.
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.
