Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autoaufbruch auf Parkplatz

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.12.) wurde ein Kundenparkplatz in der Janusz-Korczak-Allee zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21.00 und 7.40 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten schwarzen Ford. Ob aus dem Fahrzeuginnenraum etwas entwendet wurde ist noch unklar.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
