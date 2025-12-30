Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Tödlicher Verkehrsunfall am Darmstädter Kreuz

Gemarkung Darmstadt (ots)

Gegen 22:30 Uhr kam es am Montagabend (29.12.), auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er im Baustellenbereich gegen einen Brückenpfeiler und wurde nach links abgewiesen. Durch Ersthelfer vor Ort wurde der Fahrer anschließend aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Trotz eingeleiteter Maßnahmen verstarb der Fahrer noch am Unfallort. Das Fahrzeug fing zudem Feuer und brannte vollständig aus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Teile leicht beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Norden für ca. drei Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Autobahnmeisterei, sowie mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr Pfungstadt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell