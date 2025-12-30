PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Tödlicher Verkehrsunfall am Darmstädter Kreuz

Gemarkung Darmstadt (ots)

Gegen 22:30 Uhr kam es am Montagabend (29.12.), auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er im Baustellenbereich gegen einen Brückenpfeiler und wurde nach links abgewiesen. Durch Ersthelfer vor Ort wurde der Fahrer anschließend aus dem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Trotz eingeleiteter Maßnahmen verstarb der Fahrer noch am Unfallort. Das Fahrzeug fing zudem Feuer und brannte vollständig aus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ein Sachverständiger hinzugezogen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Teile leicht beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Norden für ca. drei Stunde voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich mehrere Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen, die Autobahnmeisterei, sowie mehrere Rettungskräfte und die Feuerwehr Pfungstadt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Wolf, PHK
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 00:38

    POL-DADI: Griesheim: geparkten Pkw beschädigt, Polizei sucht Zeugen

    Griesheim (ots) - Am Montag (29.12.) zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, verursachte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Zusestraße ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem grauen Tesla Model Y. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 83850 entgegen. Berichterstatter : Jassan, PK Rückfragen ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 20:01

    POL-HP: Heppenheim-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Zwischen dem 18.12.2025 und 19.12.2025 wurde in der Straße "Im Bachemark" in Heppenheim eine Gartenzaunmauer, vermutlich durch ein Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-DA: Viernheim: Autoaufbruch auf Parkplatz

    Viernheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (27.12.) wurde ein Kundenparkplatz in der Janusz-Korczak-Allee zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21.00 und 7.40 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten schwarzen Ford. Ob aus dem Fahrzeuginnenraum etwas entwendet wurde ist noch unklar. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren