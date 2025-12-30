POL-DADI: Griesheim: geparkten Pkw beschädigt, Polizei sucht Zeugen
Griesheim (ots)
Am Montag (29.12.) zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, verursachte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Zusestraße ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem grauen Tesla Model Y. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 83850 entgegen. Berichterstatter : Jassan, PK
