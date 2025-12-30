PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Griesheim: geparkten Pkw beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Am Montag (29.12.) zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr, verursachte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Zusestraße ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Schaden an einem grauen Tesla Model Y. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155 83850 entgegen. Berichterstatter : Jassan, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Doerks, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 20:01

    POL-HP: Heppenheim-Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Zwischen dem 18.12.2025 und 19.12.2025 wurde in der Straße "Im Bachemark" in Heppenheim eine Gartenzaunmauer, vermutlich durch ein Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 1000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-DA: Viernheim: Autoaufbruch auf Parkplatz

    Viernheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (27.12.) wurde ein Kundenparkplatz in der Janusz-Korczak-Allee zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 21.00 und 7.40 Uhr gewaltsamen Zugang zu einem dort geparkten schwarzen Ford. Ob aus dem Fahrzeuginnenraum etwas entwendet wurde ist noch unklar. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:13

    POL-DA: Heppenheim/Bensheim: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

    Heppenheim/Bensheim (ots) - Am Freitag (26.12.) wurden der Polizei Wohnungseinbrüche in Heppenheim und Bensheim gemeldet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Donnerstagmittag (25.12.) und Freitagmittag (26.12.) gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Reihenhaus in der Luise-Otto-Straße in Heppenheim und suchten anschließend nach Wertgegenständen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren