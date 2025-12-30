Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Fahrerwechsel fliegt auf/Polizei stoppt 25-Jährigen unter Kokaineinfluss

Kelsterbach (ots)

Am Montagabend (29.12.), gegen 23.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Kelsterbach im Staudenring einen 25-jährigen Autofahrer. Bevor die Ordnungshüter den Mann stoppen konnten, nahm noch während der Fahrt sein Begleiter die Fahrerposition ein. Die Beamten durchschauten das Täuschungsmanöver allerdings rasch. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Zudem wurde ihm kürzlich wegen Trunkenheit im Verkehr die Fahrerlaubnis entzogen.

Der Wagenlenker wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten haben. Gegen seinen 34 Jahre alten Mitfahrer, den Halter des Fahrzeugs, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell