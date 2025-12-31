PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Eilmeldung/ Fahrzeugbrand greift auf Gebäude über/ Löscharbeiten dauern an

Bickenbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (30./31.12.) wurde kurz vor 02:00 Uhr bei der Rettungsleitstelle der Brand eines Lieferwagens, der direkt neben einem Haus stand, gemeldet. Das Feuer griff auf den Dachstuhl des angrenzenden Gebäudes über. Es handelt sich um ein Gewerbegebäude. Der Brand des Lieferwagens ist gelöscht. Momentan ist eine große Zahl an Einsatzkräften der Feuerwehr mit den Löscharbeiten am Haus beschäftigt. Die Ortsdurchfahrt von Bickenbach ist gesperrt. Hinweise zur Brandentstehung liegen bislang nicht vor. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter 06157-95090 zu melden. Verletzt wurde bisher niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens können von hiesiger Stelle nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden im Nachgang durch die Kriminalpolizei erfolgen. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

