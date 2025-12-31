Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Im Zeitraum von Montag (29.12.) zwischen 17:00 Uhr und Dienstag (30.12.) 05:50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Audi SUV, der in der "Sackgasse" in 65474 Bischofsheim am Fahrbahnrand abgestellt war. An der linken Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter 06144-9666-0 entgegen.

