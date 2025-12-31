POL-GG: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht
Bischofsheim (ots)
Im Zeitraum von Montag (29.12.) zwischen 17:00 Uhr und Dienstag (30.12.) 05:50 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Audi SUV, der in der "Sackgasse" in 65474 Bischofsheim am Fahrbahnrand abgestellt war. An der linken Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro.
Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter 06144-9666-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Bischofsheim
Mainzer Straße 9
65474 Bischofsheim
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell