POL-DA: Rüsselsheim: Anwohner überrascht Einbrecher

Rüsselsheim (ots)

Gerade noch rechtzeitig hatte ein Anwohner in der Beethovenstraße am Dienstagabend (30.12.), gegen 18.25 Uhr, drei Einbrecher bemerkt. Das Trio hebelte an der Terrassentür eines Wohnhauses, als der Mann auf sie aufmerksam wurde. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Kastanienstraße und Ostpark. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

