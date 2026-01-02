Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Drei Wohnungseinbrüche an einem Tag

Kelsterbach (ots)

Am Mittwoch (31.12.) ereigneten sich in Kelsterbach drei Einbrüche in Wohnhäuser.

Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 16.30 und 22.00 Uhr Zugang in ein Haus in der Otto-Esser-Straße. Sie erbeuteten Schmuck und Geld. In der Tannenstraße geriet eine Erdgeschosswohnung in das Visier von Einbrechern. In der Zeit zwischen 17.30 und 20.20 drangen Unbekannte gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnung ein. Offenbar wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Weiterhin suchten Unbekannte gegen 17.45 Uhr ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße heim. Sie gelangten zuvor durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Gebäude. Ein Anwohner bemerkte die ungebetenen Besucher und verständigte die Polizei. Die Täter flohen noch vor Eintreffen der Streife in Richtung Karl-Krolopper-Schule. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Einer der Täter ist etwa 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß und korpulent. Er trug eine grüne Bomberjacke

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

