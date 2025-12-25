PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Mittwoch (24.12.2025) gegen 18:15 Uhr beschädigte eine unbekannte Person im Ebereschenweg zwei Fahrzeuge, indem sie diese vermutlich mittels eines Schlüssels zerkratzte. Im Anschluss entfernte sich die Person in Richtung Raschigstraße. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1500EUR.

Der Täter konnte von einem Zeugen lediglich als männlich, 170-180cm groß und mit dunkler Kleidung sowie Mütze beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nuri
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.12.2025 – 09:04

    POL-PPRP: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen - Maudach (ots) - Am Dienstag, den 23.12.2025, kam es zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr "An der Lehmgrube" in Ludwigshafen-Maudach zu einem Tageswohnungseinbruch. Hierbei wurde Schmuck im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail Adresse ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 15:44

    POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung von 19.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6183233 . Die am 17.12.2025 als vermisst gemeldete 14-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren