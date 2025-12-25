Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Fahrzeuge beschädigt

Ludwigshafen - Gartenstadt (ots)

Am Mittwoch (24.12.2025) gegen 18:15 Uhr beschädigte eine unbekannte Person im Ebereschenweg zwei Fahrzeuge, indem sie diese vermutlich mittels eines Schlüssels zerkratzte. Im Anschluss entfernte sich die Person in Richtung Raschigstraße. Es entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 1500EUR.

Der Täter konnte von einem Zeugen lediglich als männlich, 170-180cm groß und mit dunkler Kleidung sowie Mütze beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

