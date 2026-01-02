Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Ein Brand im Stadtteil Arheilgen hat am Freitagmorgen (2.1.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 6 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten den Brand in der "Untere Mühlstraße" - der Balkon eines Hauses würde in Flammen stehen. Sofort herbeigeeilte Kräfte der Feuerwehr waren umgehend vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Was den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

