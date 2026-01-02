PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Kellerraum gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle brachen im Laufe des Neujahrstages (1.1.) in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhaueses in der Parcusstraße ein und machten Beute. Zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu dem Anwesen und brachen einen Kellerraum auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus eine Schlagbohrmaschine und eine Kreissäge im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Vermutlich schafften die Unbekannten das Diebesgut mit einem Einkaufs-Trolley davon. Hinweise nimmt die Darmstädter Kripo (K43) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:45

    POL-DA: Lampertheim: Spielkonsole und Softairwaffe im Visier von Einbrechern

    Lampertheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ermittelt nun das Heppenheimer Einbruchskommissariat K 21/22. In der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Donnerstagmittag (01.01.) drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Wohnungstür in die Räume in der Adlerstraße ein und entwendeten anschließend unter anderem eine ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:39

    POL-DA: Neckarsteinach: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

    Neckarsteinach (ots) - Am Mittwoch (31.12.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 8.15 und etwa 8.40 Uhr die Scheibe eines roten Kia ein, der auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 36 abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Damenhandtasche samt Inhalt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:31

    POL-DA: Brensbach: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Brensbach (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (30.12.), in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in ein Haus "Am Pfarracker" ein und entwendeten anschließend unter anderem Schmuck, Geld und einen Rucksack. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren