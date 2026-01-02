Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Kellerraum gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle brachen im Laufe des Neujahrstages (1.1.) in das Kellerabteil eines Mehrfamilienhaueses in der Parcusstraße ein und machten Beute. Zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu dem Anwesen und brachen einen Kellerraum auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie daraus eine Schlagbohrmaschine und eine Kreissäge im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Vermutlich schafften die Unbekannten das Diebesgut mit einem Einkaufs-Trolley davon. Hinweise nimmt die Darmstädter Kripo (K43) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

