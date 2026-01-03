PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach - Ampel angefahren und geflüchtet
Zeugen gesucht

Erbach (ots)

Am Samstag (03.01.) gegen 10:30 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall die Fußgängerampel an der Kreuzung Neckarstraße in Richtung Erlenbacher Straße in Erbach beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden.

Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich mutmaßlich um den Kastenwagen eines in Deutschland bekannten Vermieters von Transportern. Das entsprechende Firmenlogo ist, laut Zeugen, deutlich sichtbar am Fahrzeug angebracht.

Ebenso befanden sich, ebenfalls laut Zeugen, zum Unfallzeitpunkt mehrere Fahrzeuge hinter dem Verursacherfahrzeug, welche den Sachverhalt somit beobachten konnten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Sachbearbeiter: PK Rohr
Berichterstatter: PHK Bergermann
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

