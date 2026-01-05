POL-DA: Darmstadt: Taschen samt Inhalt aus Autos im Parkhaus entwendet
Darmstadt (ots)
Im Laufe des Freitags (2.1.), zwischen 10.15 und 18.15 Uhr, sowie Samstag (3.1.), zwischen 17.45 und 18.30 Uhr beschädigten Kriminelle in einem Parkhaus am Friedensplatz insgesamt drei Autoscheiben und entwendeten anschließend Taschen samt Inhalt aus den Innenräumen. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) ermittelt nun und nimmt Hinweise zu den Sachverhalten unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend, Wertgegenstände niemals im Auto zurückzulassen.
