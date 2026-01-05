PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Taschen samt Inhalt aus Autos im Parkhaus entwendet

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Freitags (2.1.), zwischen 10.15 und 18.15 Uhr, sowie Samstag (3.1.), zwischen 17.45 und 18.30 Uhr beschädigten Kriminelle in einem Parkhaus am Friedensplatz insgesamt drei Autoscheiben und entwendeten anschließend Taschen samt Inhalt aus den Innenräumen. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) ermittelt nun und nimmt Hinweise zu den Sachverhalten unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend, Wertgegenstände niemals im Auto zurückzulassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 18:40

    POL-GG: POL-GG: Stockstadt am Rhein: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Stockstadt am Rhein (ots) - Am Sonntagmittag (04.01.), gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 153, zwischen Stockstadt am Rhein und Riedstadt-Crumstadt, ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungsstand kam ein 88-Jähriger Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch den ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 12:32

    POL-ERB: Erbach - Ampel angefahren und geflüchtet / Zeugen gesucht

    Erbach (ots) - Am Samstag (03.01.) gegen 10:30 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall die Fußgängerampel an der Kreuzung Neckarstraße in Richtung Erlenbacher Straße in Erbach beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Vorfall konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Bei dem Fahrzeug des Verursachers handelt es sich mutmaßlich um den Kastenwagen eines ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 20:29

    POL-DVS: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der BAB 67 Höhe Gernsheim

    Gernsheim (ots) - Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der BAB 67 zwischen den Anschlussstellen Pfungstadt und Gernsheim ein folgenreicher Verkehrsunfall. Aufgrund des winterlichen Wetters stockte der Verkehr in Höhe der AS Gernsheim, als auf dem linken Fahrstreifen insgesamt vier Personenkraftwagen ineinander fuhren. Ein Fahrzeug aus dem Kreis Alzey-Worms ...

    mehr
