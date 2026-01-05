PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Kelsterbach: Taxis und Mietwagen kontrolliert/Taxameter nicht geeicht - Polizei untersagt in zwei Fällen die Weiterfahrt

Kelsterbach (ots)

Am Freitag (02.01.), in der Zeit zwischen 22.30 und 1.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeistation Kelsterbach im Stadtgebiet Taxis und Mietwagen. Insgesamt wurden 14 Fahrer und ihre Autos genauer unter die Lupe genommen. Bei sieben Kontrollierten wurden hierbei Verstöße festgestellt.

In zwei Fällen wurde von den Ordnungshütern die Weiterfahrt untersagt, weil die vorgeschriebenen Eichungen der Taxameter bereits abgelaufen waren. Zudem bemängelten die Polizisten fehlende oder falsche Ordnungsnummern bzw. Unternehmenschilder, nicht mitgeführte Tarif- und Beförderungsbedingungen, fehlende Hinweise auf das Rauchverbot und nicht von den Fahrern mitgeführte Führerscheine und Konzessionen. Darüber hinaus ahndeten die Kontrolleure mehrere Gurtverstöße.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

