Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum vom Montag (22.12.) bis Samstag (3.1.) beschädigten noch Unbekannte das Fenster einer Schul-Turnhalle in der Bartningstraße, gelangten in das Innere der Halle und randalierten darin. Nach derzeitigen Schätzungen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Um in ein Restaurant am Mathildenplatz zu gelangen, beschädigten Kriminelle zwischen Freitagabend (2.1.), 21 Uhr und Samstagmorgen (3.1.), 9.15 Uhr ein Fenster. Aus den Geschäftsräumen entwendeten die Täter nach momentanem Kenntnisstand unter anderem eine Brotschneidemaschine, mehrere Weinflaschen sowie eine Gasflasche.

Unbekannte verschafften sich am Sonntag (4.1.) zwischen 0.15 und 3 Uhr Zutritt über die Eingangstür eines Cafés in der Ernst-Ludwig-Straße zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten die Kriminellen eine Geldkassette.

Bei den drei Einbrüchen sind die Täter unerkannt geflüchtet. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kommissariate 43 und 21/22 in Darmstadt nehmen Hinweise zu den Sachverhalten unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

