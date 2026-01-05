POL-DA: Raunheim: Schmuck im Visier von Einbrechern
Raunheim (ots)
Nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ermittelt nun das Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22. Am Samstag (03.01.), in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter über den Balkon in die Räume in der Ringstraße ein und entwendeten anschließend Schmuck.
Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
