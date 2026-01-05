Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autoscheibe eingeschlagen/Felgen entwendet

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (03.01.) schlugen Unbekannte die Scheibe eines Renault Kangoo auf dem Friedhofsparkplatz in der Lorscher Straße ein. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs entwendeten sie anschließend vier Autofelgen. Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Die Polizei in Lampertheim-Viernheim (Kommissariat 42) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell