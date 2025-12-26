Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbrecher nutzt die Feiertage

Contwig (ots)

Ein Firmengebäude in der Bahnhofstraße wurde zum Ziel eines Langfingers. Am frühen Morgen des 1. Weihnachtstages schlug der Einbrecher ein Fenster auf der Rückseite des Betriebes ein. Hierdurch gelangte der Täter in das Gebäude und entwendete daraus eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro. Zuvor beobachtete eine Anwohnerin zwischen 05:30 Uhr und 6 Uhr einen Mann mit Taschenlampe in dem Anwesen. Daher nun die Frage der Ermittler: Wer hat am frühen Morgen des 25.12.2025 verdächtige Beobachtungen in der Bahnhofstraße gemacht? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 mit der Kriminalpolizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |pizw

