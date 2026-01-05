Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (3.1.), gegen 14.30 Uhr, in eine Wohnung in der Pfungstädter Straße ein. Zudem geriet am Sonntag (4.1.), in der Zeit zwischen 17.15 und 20.30 Uhr, eine Wohnung in der Parsevalstraße ins Visier von Einbrechern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Anschließend entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

