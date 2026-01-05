Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Bar

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Montag (05.01.) kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Farmstraße. Die Kriminellen drangen zunächst gewaltsam in die Lokalität ein und ließen anschließend vier Wärmestrahler mitgehen. Die ungebetenen Besucher verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in in Mörfelden-Walldorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06105/4006-0.

