POL-DA: Mannheim/Rimbach: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung/63-Jähriger tot aufgefunden

Mannheim/Rimbach (ots)

Der seit dem 22. Dezember 2025 vermisste 63-Jährige aus Rimbach (Kreis Bergstraße) ist tot. Der Mann wurde bereits am 26. Dezember im Bereich Mannheim aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto sowie die personenbezogenen Daten des Mannes zu löschen.

