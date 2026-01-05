POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand in Einfamilienhaus
Mörfelden-Walldorf (ots)
Der Brand in einem Einfamilienhaus in der Vogelsbergtraße rief am Sonntagabend (04.01.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan.
Gegen 18.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand auf dem Dachboden informiert. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die dort wohnende Familie konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte ein möglicher Kabelbrand für den Ausbruch des Feuers in Betracht kommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 100.000 Euro belaufen. Die betroffene Familie kam vorübergehend bei Bekannten unter.
