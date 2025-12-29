PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bedrohung im Zug Richtung Bruchsal - Zeugen gesucht

Graben-Neudorf/Bruchsal (ots)

Freitagnachmittag (26. Dezember) ist es in der S 33 von Graben-Neudorf nach Bruchsal zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen. Die Bundespolizei sucht Zeugen und eine möglicherweise geschädigte Frau.

Ein 22-jähriger kroatischer Staatsangehöriger wurde gegen 15:15 Uhr Zeuge, wie zwei bislang unbekannte Männer eine Frau in der S 33 belästigten und ging dazwischen. Einer der Männer bedrohte ihn daraufhin mit einem Messer.

Sowohl die unbekannten Männer als auch die bislang unbekannte Frau verließen entweder am Bahnhof Karlsdorf oder am Bahnhof Bruchsal (Am Mantel) den Zug. Der 22-jährige Zeuge fuhr weiter bis zum Bruchsaler Hauptbahnhof und informierte dort eine Streife der Bundespolizei. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die unbekannten Personen nicht mehr angetroffen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Belästigung und der Bedrohung. Hierzu werden weitere Zeugen des Vorfalls sowie die möglicherweise geschädigte Frau aus der S 33 gesucht.

Hinweise können jederzeit telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

