Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Exhibitionistische Handlung im Zug - Geschädigte gesucht

Illingen/ Mühlacker (ots)

Am späten Montagabend (22. Dezember) soll es im MEX 17 auf dem Weg von Bietigheim-Bissingen nach Mühlacker zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Die Bundespolizei sucht zwei weibliche Geschädigte des Vorfalls.

Ersten Ermittlungen zu Folge beobachtete eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn AG wie der 51-jährige Tatverdächtige während der Fahrt an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Hierbei soll er die beiden unbekannten Geschädigten angeschaut haben. Am Bahnhof Mühlacker trafen die Beamten auf den Tatverdächtigen und unterzogen diesen einer polizeilichen Kontrolle. Die beiden Geschädigten verließen den Zug bereits vor dem Halt in Mühlacker.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung und sucht in diesem Zusammenhang nach den geschädigten weiblichen Personen. Diese werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 0721 - 120160 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

