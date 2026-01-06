PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Krimineller holt EC-Karten ab/Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Trebur (ots)

Am Montag (05.01.) kam es in Trebur zu einem Fall, bei dem ein falscher Bankmitarbeiter Geld erbeutet hat.

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Betrüger bei einem Senioren-Ehepaar gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelte der Betrüger den beiden vor, ihre Bankkarten und die dazugehörigen PIN zu benötigen. Gegen 14.00 Uhr erschien ein Unbekannter an ihrer Tür und forderte sie auf, die EC-Karten herauszugeben. In der Folge wurden Abbuchungen in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro vorgenommen.

Der Abholer soll zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. Er soll schwarze, kurze Haare und bräunliche Haut haben und trug ein weißes T-Shirt sowie dunkle Jeans. Der Kriminelle sprach akzentfrei Deutsch.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei:

   - PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben 
     werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail.
   - Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder 
     Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon 
     auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.
   - Echte Bankmitarbeiter holen nie einzelne EC- oder Kreditkarten 
     an der Wohnanschrift ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

