Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Zwischen Sonntagmittag (04.01) und Montagmittag (05.01), beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi Eclipse Cross, der in der Georg-Beringer-Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

