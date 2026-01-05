POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - Ein in einer Tiefgarage im Berliner Ring in Auerbach geparkter gelber Kia XCeed wurde in der Zeit zwischen dem 29. Dezember und Montagmorgen (05.01.) von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-BN 876 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des ...

