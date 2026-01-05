POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Lorsch (ots)
Zwischen Sonntagmittag (04.01) und Montagmittag (05.01), beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi Eclipse Cross, der in der Georg-Beringer-Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.
