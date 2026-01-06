PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe beschädigt, Tasche entwendet
Kripo sucht Zeugen nach Diebstahl aus Auto

Darmstadt (ots)

Mit der Handtasche einer Dame flüchteten Kriminelle am Montagnachmittag (5.1.) zwischen 15 und 18 Uhr in der Schleiermacherstraße. Um an die Handtasche zu gelangen, beschädigten die Diebe die Autoscheibe eines Mercedes, in welchem die Tasche bis dahin lag.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 erreichbar.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut dazu, Wertsachen und Taschen aus dem Auto mitzunehmen oder sie zumindest nicht sichtbar zu verstauen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:30

    POL-DA: Griesheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin/ Verhaltenstipps der Polizei

    Griesheim (ots) - Zwei bislang unbekannte Trickdiebe brachten am Montag (05.01.), gegen 16.15 Uhr, in der Georg-Büchner-Straße eine Seniorin um ihr Hab und Gut. Die Kriminellen gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich hierdurch Zugang in die Räumlichkeiten der Seniorin. Während ein Unbekannter die Frau ablenkte, entwendete der andere Unbekannte Schmuck. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 09:49

    POL-DA: Trebur: Krimineller holt EC-Karten ab/Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

    Trebur (ots) - Am Montag (05.01.) kam es in Trebur zu einem Fall, bei dem ein falscher Bankmitarbeiter Geld erbeutet hat. Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Betrüger bei einem Senioren-Ehepaar gemeldet haben. Unter einem Vorwand gaukelte der Betrüger den beiden vor, ihre Bankkarten und die dazugehörigen PIN zu benötigen. Gegen 14.00 Uhr erschien ein ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 17:16

    POL-HP: Lorsch - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lorsch (ots) - Zwischen Sonntagmittag (04.01) und Montagmittag (05.01), beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi Eclipse Cross, der in der Georg-Beringer-Straße abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird dem Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der Fahrertür beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren