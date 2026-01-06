Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe beschädigt, Tasche entwendet

Kripo sucht Zeugen nach Diebstahl aus Auto

Darmstadt (ots)

Mit der Handtasche einer Dame flüchteten Kriminelle am Montagnachmittag (5.1.) zwischen 15 und 18 Uhr in der Schleiermacherstraße. Um an die Handtasche zu gelangen, beschädigten die Diebe die Autoscheibe eines Mercedes, in welchem die Tasche bis dahin lag.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 erreichbar.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei erneut dazu, Wertsachen und Taschen aus dem Auto mitzunehmen oder sie zumindest nicht sichtbar zu verstauen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell