Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch beim Obst- und Gartenbauverein

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (06.01.) kam es zu einem Einbruch in die Gaststätte des Obst- und Gartenbauvereins in der Gartenanlage "Außerhalb". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über die eingeschlagene Scheibe einer Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten anschließend Wechselgeld aus einer Geldbörse. Sie verursachten darüber hinaus durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund tausend Euro.

Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

