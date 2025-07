Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 7-Jähriger nach Verkehrsunfall in Güstrower Innenstadt schwerverletzt

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 16:10 Uhr kam es am gestrigen Tag in Güstrow zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rad fahrenden Kindes und eines Pkw. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 28-jährige Fahrerin eines Seat die Schwaaner Straße in Richtung Bahnhof. Aufgrund verkehrsbedingt haltender Fahrzeuge überholte die Frau nach eigenen Angaben die wartenden Pkw, um im weiteren Verlauf die Linksabbiegerspur in Richtung Neue Straße zu nutzen. Wie den vorliegenden Erkenntnissen der Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, sei zu diesem Zeitpunkt ein Junge mit dessen Fahrrad zwischen den haltenden Pkw auf die Straße gefahren, um die Straßenseite zu wechseln. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung habe die in Güstrow wohnhafte Fahrerin des Seat den Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern können. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert. Der junge Radfahrer erlitt im Kontext der Kollision schwere, jedoch nach aktuellem Kenntnisstand nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Bereich des Beckens sowie der Beine und Arme. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Junge in den Schockraum des KMG Klinikum Güstrow gebracht. Die 28-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird nach einer groben Einschätzung mit mindestens 10.000EUR beziffert. Während der Verkehrsunfallermittlungen vor Ort musste die Schwaaner Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Die sich nun anschließenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.

