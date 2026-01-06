POL-DA: Biblis: Einbruch in Praxisräume
Biblis (ots)
Am Montag (05.01.), in der Zeit zwischen 18.10 und 21.30 Uhr, haben Einbrecher die Räume einer Praxis für Physiotherapie in der Kirchstraße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten Zugang in die Räumlichkeiten verschafft und anschließend Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt vom Tatort.
Die Heppenheimer Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.
