POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Kirchweiler / Berlingen (ots) - In der Nacht vom 04.04.2025 auf den 05.04.2025 kam es im Bereich Kirchweiler und Berlingen zu mehreren Beschädigungen und Diebstählen. In der Mühlenstraße in Berlingen stiegen bislang unbekannte Täter in ein Verkaufsgebäude ein. Aus den Räumlichkeiten wurden Eis und Golfschläger entwendet. In der Berlinger Straße in Berlingen ...

mehr