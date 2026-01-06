Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim

Zwischen Montagnachmittag (05.01.) und Dienstagmorgen (06.01.) kam es in der Ringstraße auf Höhe der Hausnummer 50 in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher fuhr dabei vermutlich aus Richtung Lampertheimer Bahnhof kommend die Ringstraße und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei entsprechender Witterungslage nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen in Richtung Bahnhof parkenden weißen Toyota. Die Reperatur des Toyota wird den Halter mehrere Tausend Euro kosten. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, bei dem es sich ersten Erkenntnissen nach um einen Pkw der Marke Ford mit Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugfront handelt, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/94400 zu melden.

