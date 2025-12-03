Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: URD2 Personenrettung unwegsames Gelände

Allensbach (ots)

Am 03.12.2025 um 11:35 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach in den Wald des Wachholderbergs alarmiert.

Eine Person war bei Baumfällarbeiten verunglückt und musste zusammen mit dem Rettungsdienst gerettet werden. Neben einem Kleinalarm der Abteilung Allensbach rückten auch Kräfte der Abteilung Langenrain sowie der Tagalarm zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Patient ca. 20 Meter im Wald liegend aufgefunden. Der Patient wurde bereits durch den Rettungsdienst betreut und versorgt. Die Feuerwehr stellte mithilfe einer Motorsäge einen Weg zur Rettung des Patienten her, sodass dieser erschütterungsarm zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem Wald gerettet werden konnte. Die Feuerwehr unterstützte anschließend beim Transport bis zum Rettungshubschrauber.

Nach insgesamt einer Stund konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und an ihre Standorte zurückkehren.

Für Fragen zum Unfallhergang verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz.

