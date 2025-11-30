FW Allensbach: G1 Ölspur innerorts

Feuerwehr Allensbach

Allensbach (ots)

Am Mittag des 28.11.2025 um 14:18 Uhr wurde die Abteilung Allensbach mit einem Kleinalarm zur Schmieder Klinik in Allensbach alarmiert.

Ein Fahrzeug hatte Betriebsstoffe verloren und diese auf ca. 500 Metern von der Klinik bis zur B33 auf der Straße verteilt.

Die Feuerwehr streute die Verunreinigung ab und nahm im Anschluss das Bindemittel wieder auf.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell