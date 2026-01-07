Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Scooter an Karolinenplatz entwendet

Darmstadt (ots)

Kriminelle entwendeten am Dienstagvormittag (6.1.) zwischen 10 und 12 Uhr einen schwarzen Elektroroller, der abgeschlossen am Karolinenplatz stand. Zuletzt war das Versicherungskennzeichen "EMP869" an dem E-Scooter der Marke Joyor angebracht.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Rollers haben, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

