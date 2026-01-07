PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Scooter an Karolinenplatz entwendet

Darmstadt (ots)

Kriminelle entwendeten am Dienstagvormittag (6.1.) zwischen 10 und 12 Uhr einen schwarzen Elektroroller, der abgeschlossen am Karolinenplatz stand. Zuletzt war das Versicherungskennzeichen "EMP869" an dem E-Scooter der Marke Joyor angebracht.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Rollers haben, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 43) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 09:52

    POL-DA: Roßdorf: Kindergarten beschädigt/ Wer hat etwas bemerkt?

    Roßdorf: (ots) - Unbekannte beschädigten einen Kindergarten im Georg-Löffler-Weg und verursachten einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zwischen Samstagmittag (20.12.), 13 Uhr, und Montagmittag (05.01.), gegen 11.45 Uhr, machten sich die Kriminellen an zwei Fenstern zu schaffen, wodurch mehrere Beschädigungen entstanden. Im Anschluss flüchteten sie in ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 18:28

    POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Zwischen Montagnachmittag (05.01.) und Dienstagmorgen (06.01.) kam es in der Ringstraße auf Höhe der Hausnummer 50 in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher fuhr dabei vermutlich aus Richtung Lampertheimer Bahnhof kommend die Ringstraße und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei entsprechender Witterungslage nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren