POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Tierarztpraxis
Michelstadt (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (07.01.) haben Einbrecher eine Tierarztpraxis in der Frankfurter Straße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten zunächst über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und dort anschließend Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie.
Die Erbacher Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.
