Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Tierarztpraxis

Michelstadt (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (07.01.) haben Einbrecher eine Tierarztpraxis in der Frankfurter Straße heimgesucht. Gewaltsam hatten sich die Unbekannten zunächst über ein Fenster Zugang zu den Räumen verschafft und dort anschließend Geld entwendet. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Die Erbacher Kripo (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

