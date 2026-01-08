PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl

Darmstadt (ots)

Nachdem noch unbekannte Kriminelle zwischen Samstag (3.1.) und Dienstagabend (6.1.), 20 Uhr, die Sicherung eines Rollers im Lichtwiesenweg überwunden hatten, flüchteten die Diebe unbemerkt mit dem Piaggio "Zip". An dem Kleinkraftrad war zuletzt das Versicherungskennzeichen "845RNA" angebracht.

Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib des Rollers nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

