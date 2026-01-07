Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Vermisste 16-Jährige wohlbehalten zurück

Höchst (ots)

Die seit 26. Dezember vermisste 16-Jährige aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Ortsteil Hassenroth (wir haben berichtet) ist am Mittwoch (07.01.) wohlbehalten bei einer Bekannten wieder aufgefunden worden. Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Jugendlichen wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche.

An die Medien:

Es wird darum gebeten, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten der jungen Frau wieder zu löschen.

