Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrüche in zwei Geschäfte/Polizei nimmt Verdächtigen fest

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (08.01.) gerieten ein Nagelstudio und ein Einrichtungsgeschäft in der Rathausstraße in das Visier eines Einbrechers. Er drang gewaltsam ins Innere der Läden ein und entwendete jeweils Bargeld. Die Tat in das Einrichtungsgeschaft wurde gegen 2.00 Uhr von einem Zeugen bemerkt. Er verständigte sofort die Polizei. Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahm die Polizei in Tatortnähe einen 51 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest, der sich zuvor vermutlich zwei Schraubenziehern, die möglicherweise für die Taten genutzt wurden, entledigte.

Der 51-Jährige wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben. Die Beamten prüfen zudem, ob er auch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

