POL-LM: +++ Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis +++ Auseinandersetzung im Tal Josaphat +++ Verletzter nach Vorfahrtsverstoß - Fahrzeug nicht versichert +++

Limburg (ots)

1. Mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis

1.1 Einbruch in Büroräume

Waldbrunn-Ellar, Unterstraße, Dienstag, 16.12.2025, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 17.12.2025, 06:30 Uhr

(akr) In der Zeit zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen kam es in der Unterstraße in Waldbrunn-Ellar zu einem Einbruch in Büroräume. Hier nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Beschäftigten aus und verschafften sich durch Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür im Erdgeschoss Zutritt zum Gebäude, nachdem sie zuvor bereits einen Zaun überstiegen hatten, um aufs Grundstück zu gelangen. Im Gebäude wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand Sachschaden.

1.2 Täter hebeln Terrassentür auf

Weilmünster-Laubuseschbach, Lessingstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 15:45 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025 18:30 Uhr

(akr) In der Lessingstraße in Weilmünster-Laubuseschbach hebelten Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck. Der oder die Täter hebelten zur Tatzeit gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in das Gebäude ein. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten des Gebäudes auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendeten hierbei Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich. Die oder die Täter flüchteten anschließend in unerkannt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 EUR.

1.3 Einbruch in Hünfelden-Nauheim

Hünfelden-Nauheim, Vor der Alten Schmiede, Mittwoch, 17.12.2025, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025 19:30 Uhr

(akr) Am frühen Mittwochabend drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße "Vor der Alten Schmiede" in Hünfelden-Nauheim ein. Unbekannte gelangten über einen rückwärtig gelegenen Garten auf die Terrasse des Einfamilienhauses. Dort wurde zunächst ein Loch in die Scheibe geschlagen, wodurch anschließend die Terrassentür geöffnet werden konnte. Im Inneren hatten die Täter dann alle Räume durchsucht und verschwanden schließlich mit mehreren Hundert Euro Bargeld als Beute in unbekannte Richtung. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 1.000 EUR.

1.4 Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft Beselich-Obertiefenbach, Am Erdbeerenberg, Mittwoch, 17.12.2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17.12.2025 22:50 Uhr

(akr) Am Mittwochabend kam es zunächst zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Erdbeerenberg" in Beselich-Obertiefenbach. Nachdem dieser misslang, zog der Täter weiter in die Nachbarschaft. Ein Unbekannter näherte sich über die rückwärtige Seite dem Einfamilienhaus und schlug dort die Verglasung einer Terrassentür mit einem Hammer ein. Anschließend zog dieser unverrichteter Dinge weiter und näherte sich ebenfalls über den Garten einem weiteren Einfamilienhaus an. Dort hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Hier durchsuchte der Einbrecher sämtliche Zimmer und erbeutete Schmuck im Wert von über 100 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. In beiden Fällen entstand Sachschaden an den angegangenen Glasflächen. Bei einer der Taten konnte der Täter von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Dieser wird als etwa 170 bis 185cm groß mit schlanker Statur beschrieben. Bekleidet war der Täter mit einem Kapuzenhoodie mit darüber getragener Steppweste, einer Jeans und dunklen Handschuhen. Weiterhin hatte er sein Gesicht bei der Tat vermummt. Auffällig war, dass der Täter eine Pfeife an einer Kordel um den Hals trug.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer: 06431/9140-0 zu melden.

2. Auseinandersetzung im Tal Josaphat

Limburg, Tal Josaphat, Mittwoch, 17.12.2025, 20:10 Uhr Am Mittwochabend geriet ein 22-Jähriger im Bereich des Parkplatzes am Tal Josaphat mit einer größeren Gruppe von circa zehn Personen in Streit, welcher sich in zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Als der 22-Jährige schließlich zu Boden ging, flüchtete die Gruppe durch die Unterführung in Richtung der Frankfurter Straße. Der Geschädigte wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und konnte den Heimweg selbständig antreten. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Verletzter nach Vorfahrtsverstoß - Fahrzeug nicht versichert Weilmünster, Weilstraße/Hauptstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 21:50 Uhr

(akr) Am Mittwochabend kam es im Einmündungsbereich der Hauptstraße zur Weilstraße in Weilmünster zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Ford die Hauptstraße in Weilmünster und wollte auf die Weilstraße einbiegen. Ein 52-Jähriger befuhr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem weißen Opel Lieferwagen die Weilstraße aus Richtung Weilburg kommend in Richtung Audenschmiede. Nach aktuellem Kenntnisstand übersah der 22-Jährige den bevorrechtigten Lieferwagen beim Einbiegen und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Dieser wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Lieferwagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der 22-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lieferwagen keinen aktuellen Versicherungsschutz besitzt. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

