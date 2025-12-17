PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Falsche Polizeibeamte leider erfolgreich +++ Diebstahl aus PKW +++ Unbekannte wüten auf Gartengrundstück +++ Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall +++ Raser am Waldkindergarten erwischt

Limburg (ots)

1. Falsche Polizeibeamte leider erfolgreich, Hadamar-Niederhadamar, Franz-Alfred-Muth-Straße, Dienstag, 16.12.2025, 17:00 Uhr

(akr) Am Dienstagnachmittag erbeuteten falsche Polizeibeamte Bargeld. Im Laufe des Dienstags meldete sich eine männliche Person bei einem 93-Jährigen Mann in Niederhadamar und gab sich als Polizeibeamter aus. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen veranlasste er den Mann dazu, einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag zur Abholung durch eine Polizistin bereitzuhalten. Gegen 17:00 Uhr erschien die angebliche Polizistin zur Abholung vor Ort und nahm das Geld entgegen. Die Abholerin wird als ca. 1,70m groß und bekleidet mit einem knielangen dunklen Mantel und dunkler Mütze beschrieben. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Diebstahl aus PKW,

Limburg-Eschhofen, Friedhofstraße, Mittwoch, 17.12.2025, 00:50 Uhr

(akr) Am frühen Mittwochmorgen wurden zwei Männer auf frischer Tat ertappt, als sie ein abgestelltes Fahrzeug durchsuchten - die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Zwei Diebe öffneten auf bisher unbekannte Art und Weise das im Hinterhof eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße in Limburg-Eschhofen abgestellte Fahrzeug. Als sie das Fahrzeug durchsuchten, wurde der Eigentümer auf die Tat aufmerksam und sprach die Täter aus einem Fenster heraus an. Daraufhin flüchteten die Täter mit einer hochwertigen Sonnenbrille samt Etui als Diebesgut im Gepäck in Richtung Friedhof. Einer der Täter wird beschrieben als 1,70m groß und dunkel gekleidet, der zweite Täter wird als 1,80m groß, dunkel bekleidet sowie einer Basecap auf dem Kopf und einem Rucksack auf dem Rücken beschrieben. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

3. Unbekannte wüten auf Gartengrundstück, Limburg-Lindenholzhausen, Bahnhofstraße, Montag, 15.12.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 16.12.2025, 14:30 Uhr

(akr) In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag wurden in einem Garten in Lindenholzhausen mehrere Gegenstände beschädigt. In der Bahnhofstraße in Limburg-Lindenholzhausen betraten Unbekannte den Garten eines Einfamilienhauses und beschädigten dort einen Bewegungsmelder, einen Zaun sowie einen Betonpfosten. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

4. Rettungshubschraubereinsatz nach Arbeitsunfall, Hadamar, Hauptstraße, Dienstag, 16.12.2025, 11:40 Uhr

(akr) Am späten Dienstagmorgen kam es in Hadamar zu einem Arbeitsunfall in privatem Umfeld im Zuge von Dacharbeiten mit anschließendem Rettungshubschraubereinsatz. In der Hauptstraße in Hadamar führte ein 61-Jähriger am Dienstagmorgen Reinigungsarbeiten an seinem Dach durch. Nach jetzigem Kenntnisstand verlor der Mann auf einer Leiter an dem Dach sein Gleichgewicht und stürzte mehrere Meter zu Boden. Zur weiteren Behandlung wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

5. Raser am Waldkindergarten erwischt,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Mittwoch, 17.12.2025, 07:15 Uhr bis 08:50 Uhr

(wie) Am Waldkindergarten bei Bad Camberg hat die Polizei am Mittwochmorgen einen Raser erwischt. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei hatte an der L 3031 gegenüber des Waldschlosses im unmittelbaren Nahbereich des Waldkindergartens ein Geschwindigkeitsmessgerät aufgebaut und damit zwischen 07:15 Uhr und 08:50 Uhr die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit überwacht. An dieser Stelle blitzt die Polizei zum Schutz der Kinder schon seit Jahren. Von den 200 erfassten Fahrzeugen fuhren genau 20 zu schnell und lösten somit den gefürchteten Blitz aus. Zehn davon waren so schnell, dass es neben einem Bußgeld zu einem Punkteeintrag beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg kommen wird. Vollkommen übertrieben hatte es allerdings ein Autofahrer, der die Messanlage mit 108 km/h anstelle der erlaubten 60 km/h passierte. Den Raser wird nun zusätzlich ein Fahrverbot erwarten. Die Polizei wird an dieser Stelle auch weiterhin mit Geschwindigkeitsmessungen präsent sein.

Autobahnpolizei

1. Autobahnpolizei zieht betrunkenen PKW-Fahrer aus dem Verkehr Bad Camberg / Wiesbaden, Bundesautobahn 3 Dienstag, 16.12.2025, 12:00 Uhr

(akr) Am Dienstagmittag wurde der Autobahnpolizei Wiesbaden ein silberner PKW mit einer bulgarischen Zulassung auf der A 3 Richtung Frankfurt in Höhe Bad Camberg gemeldet, welcher Probleme haben soll, die Spur zu halten. Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden konnte den bulgarischen PKW letztlich im Bereich der Raststätte in Medenbach fahrend antreffen und diesen einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Der 32-Jährige Fahrzeugführer pustete einen Wert 1,74 Promille. Er wurde anschließend auf die Dienststelle sistiert, dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Im Anschluss aller polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen.

