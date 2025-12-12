PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Wohnhaus droht einzustürzen

Wuppertal (ots)

Am Königshöher Weg in Elberfeld droht ein Mehrfamilienhaus einzustürzen. Die Feuerwehr Wuppertal hat das Gebäude evakuiert. Im Boden rund um das Gebäude sind Löcher und Hohlräume entstanden, warum genau, ist noch unklar. Die Wuppertaler Stadtwerke haben das Haus vom Gas- und Stromnetz genommen. Ein Statiker und das Technische Hilfswerk sind vor Ort und prüfen, ob und wie das Gebäude zu stabilisieren ist. Der Königshöher Weg und der Schwarze Weg sind zurzeit für den Verkehr komplett gesperrt. Zu Fuß kann man die Einsatzstelle passieren. Der Einsatz ist noch nicht beendet. Für Medienvertreterinnen und -vertreter gibt es einen Ansprechpartner an der Einsatzstelle (Schwarzer Weg 40).

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890 / 01520-3305780
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

