FW Helmstedt: Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!
Helmstedt (ots)
Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!
Große Freude bei unseren Nachwuchsbrandschützern: Die Kinderfeuerwehr Helmstedt hat neue T-Shirts erhalten - gespendet vom Förderverein der Ortsfeuerwehr Helmstedt.
Jetzt können unsere Kinder nicht nur bei Diensten, sondern auch bei Ausflügen und Veranstaltungen als Team auftreten - sichtbar, einheitlich und voller Stolz.
Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein für die Unterstützung unserer jüngsten Mitglieder!
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe
Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell