Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!

Bild-Infos

Download

Helmstedt (ots)

Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!

Große Freude bei unseren Nachwuchsbrandschützern: Die Kinderfeuerwehr Helmstedt hat neue T-Shirts erhalten - gespendet vom Förderverein der Ortsfeuerwehr Helmstedt.

Jetzt können unsere Kinder nicht nur bei Diensten, sondern auch bei Ausflügen und Veranstaltungen als Team auftreten - sichtbar, einheitlich und voller Stolz.

Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein für die Unterstützung unserer jüngsten Mitglieder!

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell