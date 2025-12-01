PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!

FW Helmstedt: Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!
  • Bild-Infos
  • Download

Helmstedt (ots)

Neue T-Shirts für die Kinderfeuerwehr Helmstedt!

Große Freude bei unseren Nachwuchsbrandschützern: Die Kinderfeuerwehr Helmstedt hat neue T-Shirts erhalten - gespendet vom Förderverein der Ortsfeuerwehr Helmstedt.

Jetzt können unsere Kinder nicht nur bei Diensten, sondern auch bei Ausflügen und Veranstaltungen als Team auftreten - sichtbar, einheitlich und voller Stolz.

Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein für die Unterstützung unserer jüngsten Mitglieder!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Helmstedt
Alexander Weis
Telefon: +49 5351 3802162
E-Mail: info@feuerwehr-helmstedt.de
Internet: https://www.feuerwehr-helmstedt.de/
Facebook: https://facebook.com/ofwhe

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Helmstedt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Weitere Meldungen: Feuerwehr Helmstedt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren